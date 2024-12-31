Новогоднее обращение Владимира Путина: традиции, история и ожидания 2025 года Ирина ВальковаНовый год – это не просто праздник, это особое время, когда миллионы россиян собираются у экранов телевизоров, чтобы услышать традиционное новогоднее обращение Президента.