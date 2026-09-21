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Захарова: невключение погибших журналистов РФ в списки ЮНЕСКО — это новый расизм

Захарова: невключение погибших журналистов РФ в списки ЮНЕСКО — это новый расизм

Невключение погибших российских журналистов в списки ЮНЕСКО есть не что иное, как проявление нового расизма.

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