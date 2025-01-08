Сегодня в ДК "Победа" пройдет Фестиваль детского творчества "СВЕТ РОЖДЕСТВА".✨ В программе: выступления коллективов дошкольных учреждений, спортивной школы и Новоаннинского КДК.
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Сегодня в ДК "Победа" пройдет Фестиваль детского творчества "СВЕТ РОЖДЕСТВА".✨ В программе: выступления коллективов дошкольных учреждений, спортивной школы и Новоаннинского КДК.