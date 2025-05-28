Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

7 023 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Evgenija Palette
    !!!!!!!! Совершенная правда.  И не умён!. Лишь бы что вякнуть, даже, если об этом не говорил только ленивый...Станкевич о неизб...
  • Leon Dan
    Хорошая мысль! Давно пора. Еще надо прекратить практику, когда прокуратура идет на поводу жалоб родителей на всё в шк...Хватит сваливать ...
  • Вера Роднова
    Станкевич, это приспособленец, Где хорошо там и живет.Плохо было в России, жил за границей, жизнь в России наладилась...Станкевич о неизб...

Госдеп: Вашингтон тревожат ответные удары России по Украине

Госдеп: Вашингтон тревожат ответные удары России по Украине

В США призвали стороны конфликта избегать эскалации.Вашингтон выразил обеспокоенность последними ответными ударами России по Украине, заявила во вторник официальный представитель Госдепартамента Тэмми Брюс.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх