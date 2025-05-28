Госдеп: Вашингтон тревожат ответные удары России по Украине

В США призвали стороны конфликта избегать эскалации.Вашингтон выразил обеспокоенность последними ответными ударами России по Украине, заявила во вторник официальный представитель Госдепартамента Тэмми Брюс.
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