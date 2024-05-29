На Кубани осужден контрактник, пытавшийся продать два автомата и боеприпасы из зоны СВО

На Кубани осужден контрактник, пытавшийся продать два автомата и боеприпасы из зоны СВОКущевский районный суд вынес приговор жителю Свердловской области, признанного виновным в попытке незаконной продажи оружия из зоны СВО.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии