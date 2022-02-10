Медвежий угол

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О турецких помидорах, геополитике и крепкой российско-турецкой "дружбе"

О турецких помидорах, геополитике и крепкой российско-турецкой "дружбе"

автор - Venefica Люблю я, знаете ли, эту нашу имперскость и геостратегичность! Неустанно успехам радуюсь - и везде-то у нас союзы неимоверно выгодные и друзья надежные, за тридцать монет не сдадут и кривого ножа под лопатку не пристроят! Вот, к примеру, Турция и её великий человек! Давно ли мы гордо обходили их курорты и не пускали в страну турецкие помидоры с жучками и прочей мелкой фауной (или флорой - я уже запамятовала)? А теперь и АЭС ударным темпом строим, и ледоколы им заказываем, опять же, газовые потоки совместно открывали.

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