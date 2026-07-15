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10 важных вопросов гинекологу, ответы на которые должна знать каждая женщина

10 важных вопросов гинекологу, ответы на которые должна знать каждая женщина

Важно знать особенности своего организма фото: PeopleImages/Shutterstock/Fotodom.ru15 июля в России отмечается День гинеколога — профессиональный праздник врачей, которые помогают женщинам сохранять здоровье на протяжении всей жизни.

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