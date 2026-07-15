10 важных вопросов гинекологу, ответы на которые должна знать каждая женщина

Важно знать особенности своего организма фото: PeopleImages/Shutterstock/Fotodom.ru15 июля в России отмечается День гинеколога — профессиональный праздник врачей, которые помогают женщинам сохранять здоровье на протяжении всей жизни.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии