MindsEye – не клон GTA: Лесли Бензис объяснил, почему игра короткая и линей...

MindsEye – не клон GTA: Лесли Бензис объяснил, почему игра короткая и линейнаяНа фоне большого интереса к MindsEye, игре от Build a Rocket Boy под руководством Лесли Бензиса, бывшего президента Rockstar North, многие поспешили назвать её духовным наследником Grand Theft Auto.
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