MindsEye – не клон GTA: Лесли Бензис объяснил, почему игра короткая и линей...

MindsEye – не клон GTA: Лесли Бензис объяснил, почему игра короткая и линейнаяНа фоне большого интереса к MindsEye, игре от Build a Rocket Boy под руководством Лесли Бензиса, бывшего президента Rockstar North, многие поспешили назвать её духовным наследником Grand Theft Auto.