НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

1 подписчик

**MindsEye – не клон GTA: Лесли Бензис объяснил, почему игра короткая и линей...

MindsEye – не клон GTA: Лесли Бензис объяснил, почему игра короткая и линейнаяНа фоне большого интереса к MindsEye, игре от Build a Rocket Boy под руководством Лесли Бензиса, бывшего президента Rockstar North, многие поспешили назвать её духовным наследником Grand Theft Auto.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх