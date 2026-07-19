Два громких развода, затворничество и 18-летний сын, который не общается с отцом: как живет Светлана Шпигель

Сегодня имя Светланы Шпигель практически исчезло со страниц светской хроники. Бывшая супруга Николая Баскова сознательно выбрала непубличный образ жизни: она живет в Израиле, редко бывает в России и тщательно оберегает своих детей от внимания прессы.