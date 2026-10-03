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Снукерист.ру

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У Ицзэ уверенно обыграл Трампа и вышел в финал Shenzhen Open 2026

У Ицзэ уверенно обыграл Трампа и вышел в финал Shenzhen Open 2026

Чемпион мира У Ицзэ одержал уверенную победу над Джаддом Трампом и вышел в финал рейтингового турнира на Shenzhen Open 2026, сообщает WST У Ицзэ (фото: WST)Результаты, турнирная таблица Все новости турнира Все трансляции турнира Все видео турнира Трансляции, расписание - 1/2 финала Трансляции, расписание - 1/4 финала Видеоповтор матча У Ицзэ vs Джадд Трамп.

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