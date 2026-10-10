«Бавария» пропустила на 1-й минуте после ошибки Нойера. Вратарь плохо принял передачу, отпустил мяч и попал в соперника при попытке выбить его

«Бавария» неудачно начала матч 6-го тура Бундеслиги против «Аугсбурга». Мюнхенцы пропустили уже на первой минуте, вратарь Мануэль Нойер получил передачу от партнера, но неудачно обработал мяч и далеко отпустил его от себя.
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