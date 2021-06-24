Когда спадет жара в европейской части РФ?

Температура в европейской части России в скором времени немного понизится.По данным Гидрометцентра, на северо-западе региона это произойдет уже 24 июня, а в центре Центрального федерального округа небольшой спад температуры ожидается только 27 июня.
Температура в европейской части России в скором времени немного понизится.По данным Гидрометцентра, на северо-западе региона это произойдет уже 24 июня, а в центре Центрального федерального округа небольшой спад температуры ожидается только 27 июня.
Свежие комментарии