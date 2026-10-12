«Санкции как зависимость»: МИД Ирана обвинил США в лицемерии и враждебности к народу Официальный представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи подверг резкой критике заявления американской администрации о том, что экономические ограничения не затрагивают простых граждан.