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Царьград

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Кризис в Газе: 46 жертв управлявших израильскими ударами за сутки

Кризис в Газе: 46 жертв управлявших израильскими ударами за сутки

В результате израильских авиаударов по сектору Газа за сутки погибли 46 человек, множество ранены. Атаки возобновлены 18 марта, когда были атакованы Хан-Юнис и Газа.

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