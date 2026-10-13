Санкт-Петербург и Москва лидируют по продаже комнат в коммуналках

Санкт-Петербург и Москва стали городами с наибольшим числом выставленных на продажу комнат в коммунальных квартирах на начало октября.
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