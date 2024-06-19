Пугачева больше не авторитет: жена Никиты Преснякова пошла против бабушки мужа

В сети обсуждают, как сильно изменилась супруга Никиты Преснякова Алена Краснова, которая на Родине проявляла себя не так ярко, как в США, С тех пор, как пара переехала в другую страну, девушка начала позволять себе часто посещать вечеринки в ярких и смелых нарядах, появляться на откровенных фотосессиях, а также нашла много друзей среди тех, кого признали иноагентами в РФ.