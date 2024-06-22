США поддержат Израиль в случае полномасштабной войны с "Хезболлой"

Global Look Press/U.S. Air Force/Keystone Press Agency США окажут военную поддержку Израилю в случае начала полномасштабного конфликта с шиитской группировкой "Хезболла" в Ливане, но не будут направлять туда своих солдат, пишет издание Yedioth Ahronoth 22 июня.