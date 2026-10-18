Мнение большинства киевлян однозначно: жизнь стала адом, но выход есть. Они готовы отдать территории в обмен на мир.
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Написанное в заголовке информации о нынешнем положении и завтрашнем результате судьбы укры, считаю абсолютно верным! Западную часть этой территории пусть прирезают себе бывшие члены СЭВа. И главное: НАТО должно убраться, отползти до своих когда-то прежних границ, если вообще не канет в Лета. Так и должно быть! А бывшие родственнички достукались, допрыгались грязные, бесстыжие, и открыто продажные и трусливо затаившиеся?! И на будущее: Все до единого от "боевичков-джигитов" ВСУ до последней, оставшейся ( извиняюсь) нараскаряку гражданской особи соорудите себе из кружевных трусиков балаклавы с прорезями для иудиных пятаков вместо глаз, как Каинову отметину.
О подписании мира можно было говорить в Стамбуле в апреле 2022 года, даже парафировали предварительный текст договорённости...
А сейчас, можно написать что "ответственность должен взять на себя украинский парламент", но это только "слова на ветер" - киевский режим поддерживается главами государств Европы и завершение военного противостояния на Украине возможно только с подписанием США и НАТО Гарантий безопасности, которые предлагала Россия в декабре 2021 года.
Провести линию границы - это будет входить в текст документа с обязательным признанием Украины (каких-то границах) "внеблоковым" государством.
Хохложопые скаче до последнего майданутого!!!
Какой такой Днепр? Днепропетровск.
А месяц назад 70% укропов были за продолжение войны.