Трамп предрек превращение США в "Венесуэлу на стероидах" в случае победы Харрис

REUTERS/Jose Luis Gonzalez В случае победы действующего вице-президента США Камалы Харрис на выборах главы государства страна превратится в "Венесуэлу на стероидах" из-за усугубления миграционного кризиса.
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