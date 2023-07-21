Назван регион — лидер по росту популярности у туристов (и это не Краснодарский край)

По словам президента Российского союза туриндустрии (РСТ) Ильи Уманского, нынче рост турпотока на внутреннем туризме составляет 15% относительно прошлого года, а средний чек вырос на 8-10%, однако в некоторых регионах наблюдается снижение цен.
По словам президента Российского союза туриндустрии (РСТ) Ильи Уманского, нынче рост турпотока на внутреннем туризме составляет 15% относительно прошлого года, а средний чек вырос на 8-10%, однако в некоторых регионах наблюдается снижение цен.
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