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Назван регион — лидер по росту популярности у туристов (и это не Краснодарский край)

Назван регион — лидер по росту популярности у туристов (и это не Краснодарский край)

По словам президента Российского союза туриндустрии (РСТ) Ильи Уманского, нынче рост турпотока на внутреннем туризме составляет 15% относительно прошлого года, а средний чек вырос на 8-10%, однако в некоторых регионах наблюдается снижение цен.

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