На воскресной виртуальной встрече лидеров G7 рассмотрят дополнительные санкции в отношении России.Великобритания предоставит Украине дополнительную военную поддержку в размере 1,3 миллиарда фунтов стерлингов в рамках резкого увеличения помощи.