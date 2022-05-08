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Украине обещают оружие и помощь, а британскому ВПК — многомиллиардные прибыли

Украине обещают оружие и помощь, а британскому ВПК — многомиллиардные прибыли

На воскресной виртуальной встрече лидеров G7 рассмотрят дополнительные санкции в отношении России.Великобритания предоставит Украине дополнительную военную поддержку в размере 1,3 миллиарда фунтов стерлингов в рамках резкого увеличения помощи.

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