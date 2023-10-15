Осмотр специалистов стал доступен «Ленте.ру». Так в Пятигорске, недалеко от горы Машук, стоит полуразрушенный дом под названием «Дача Эльзы».
Аналитики сервиса «Туту
Комментарии
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Борис Цыперсон
По легенде, у Эльзы чекисты пытались выяснить, где ценности. Неосторожно Эльза сказала "В стенки замуровала". Тогда её замуровали в стенке, где пытались найти тайник.
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1 д.
Борис Цыперсон
А попытки открыть "санаторий для особого персонала", после нескольких лет постоянных мелких аварий (электричество коротнуло, стенка посыпалась). закрыли. Хозяйственники из чекистов того времени оказались неудачными, а народ оправдывал "призраком Эльзы".
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1 д.
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