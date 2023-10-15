Аналитики сервиса «Туту

Автоверсты
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Автоверсты

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﻿﻿Осмотр специалистов стал доступен «Ленте.ру». Так в Пятигорске, недалеко от горы Машук, стоит полуразрушенный дом под названием «Дача Эльзы».

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Комментарии
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Борис Цыперсон
По легенде, у Эльзы чекисты пытались выяснить, где ценности. Неосторожно Эльза сказала &quot;В стенки замуровала&quot;. Тогда её замуровали в стенке, где пытались найти тайник.
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1 д.
Борис Цыперсон
А попытки открыть &quot;санаторий для особого персонала&quot;, после нескольких лет постоянных мелких аварий (электричество коротнуло, стенка посыпалась). закрыли. Хозяйственники из чекистов того времени оказались неудачными, а народ оправдывал &quot;призраком Эльзы&quot;.
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1 д.

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