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Лионель Месси: «Было непросто снова выйти в финал, и Аргентина должна воспользоваться этим. Я наслаждаюсь тем, через что мы проходим, и осознаю, что это последние битвы»

Лионель Месси: «Было непросто снова выйти в финал, и Аргентина должна воспользоваться этим. Я наслаждаюсь тем, через что мы проходим, и осознаю, что это последние битвы»

Аргентина вышла в финал Кубка Америки, в полуфинале обыграв сборную Канады (2:0). «Давайте наслаждаться тем, через что мы проходим как сборная и как коллектив.

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