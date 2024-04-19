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Уиттакер назвал Царукяна животным за решение ударить фаната на турнире UFC 300

Уиттакер назвал Царукяна животным за решение ударить фаната на турнире UFC 300

Австралийский боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Роберт Уиттакер прокомментировал поведение россиянина Армана Царукяна, который ударил фаната перед своим поединком на турнире UFC 300 в Лас-Вегасе (США).

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