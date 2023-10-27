Собянин: Москва готова принять международную выставку-форум «Россия»

В проведении выставки-форума задействованы 67 объектов ВДНХ Как сообщил мэр Москвы Сергей Собянин, международная выставка-форум «Россия», которая пройдет с 4 ноября 2023 года по 12 апреля 2024 года, задействует 67 объектов ВДНХ.