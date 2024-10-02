Под Смоленском увековечили память героя СВО Германа Дагарова

За мужество, отвагу и самоотверженность при исполнении воинского долга смоленский сержант награждён орденом Мужества В минувший четверг на здании Астапковичской средней школы в Рославльском районе Смоленской области появилась мемориальная доска памяти выпускника образовательного учреждения Германа Дагарова, павшего при исполнении воинского долга в ходе специальной военной операции на Украине.
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