Под Смоленском увековечили память героя СВО Германа Дагарова

За мужество, отвагу и самоотверженность при исполнении воинского долга смоленский сержант награждён орденом Мужества В минувший четверг на здании Астапковичской средней школы в Рославльском районе Смоленской области появилась мемориальная доска памяти выпускника образовательного учреждения Германа Дагарова, павшего при исполнении воинского долга в ходе специальной военной операции на Украине.