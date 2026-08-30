"Реал" разгромил "Малагу" 4:0 в третьем туре чемпионата Испании

В третьем туре чемпионата Испании мадридский "Реал" победил "Малагу" со счетом 4:0. Голы забили Беллингем, Мбаппе и Гюлер, а также автогол вратаря Эрреро.
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