Главным — из искусств: фарфор императоров и киноки-бунтари

Что общего между капитализмом и шизофренией, зачем изображали русские битвы на фарфоровых тарелках и почему распалось самое влиятельное объединение киноавангардистов СССР — обо всем этом можно прочитать в книжных новинках этого месяца.
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