"Ъ": силовики планируют получать данные с электронных устройств до решения суда

В МВД России были разработаны поправки к закону "Об оперативно-розыскной деятельности", которые позволяют приравнять любую информацию, передаваемую через интернет, к необходимым для следственных действий данным, сообщает газета "Коммерсантъ".
В МВД России были разработаны поправки к закону "Об оперативно-розыскной деятельности", которые позволяют приравнять любую информацию, передаваемую через интернет, к необходимым для следственных действий данным, сообщает газета "Коммерсантъ".
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