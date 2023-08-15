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"Ъ": силовики планируют получать данные с электронных устройств до решения суда

"Ъ": силовики планируют получать данные с электронных устройств до решения суда

В МВД России были разработаны поправки к закону "Об оперативно-розыскной деятельности", которые позволяют приравнять любую информацию, передаваемую через интернет, к необходимым для следственных действий данным, сообщает газета "Коммерсантъ".

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