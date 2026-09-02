А Якутии женщина лишилась 16 млн рублей из-за мошенников

Жительница Якутии восемь месяцев следовала указаниям мошенников после того, как во время первого разговора продиктовала им код из сообщения.
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