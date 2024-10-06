«Зенит» обыграл «Оренбург», «Спартак» разгромил «Ростов»

Стартовал 11-й тур РРЛ. «Пари НН» вырвал ничью в матче с тольяттинским «Акроном», петербургский «Зенит» победил «Оренбург», московский «Спартак» разгромил «Ростов», а казанский «Рубин» обыграл грозненский «Ахмат»«Зенит» снова первый.
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