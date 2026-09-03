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Царьград

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Ноябрь принесет морозы: народные приметы предвещают изменения

Ноябрь принесет морозы: народные приметы предвещают изменения

В ноябре природа замирает, и осень уступает место предзимью. Народные приметы предсказывают урожай и погодные изменения: снег на незамерзшей земле сулит хороший урожай, а иней на деревьях — богатый хлеб.

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