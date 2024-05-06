Global Look Press/UK Ministry of Defence/via Globallookpress.com Благодаря усилиям российской армии военная техника, обещанная Киеву британским министром иностранных дел Дэвидом Кэмероном, превратится в горящий металлолом.
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