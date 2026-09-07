Эксперт Арис: в Киеве испортилось настроение после визита Уиткоффа

В Киеве испортилось общее настроение, а проблемы Владимира Зеленского усилились на фоне визита представителей США на Украину, заявил в газете Berliner Zeitung эксперт по восточной Европе Бен Арис.
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