Картина дня. Фи...
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Картина дня. Финансы

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Евросоюз принял постановление о заморозке активов России до «выплаты Киеву компенсаций»

Евросоюз принял постановление о заморозке активов России до «выплаты Киеву компенсаций»

Саммит ЕС принял юридически обязывающее для всех стран сообщества решение, что незаконно блокированные суверенные активы России останутся заморожены до конца конфликта и компенсации убытков Украины, сообщает ТАСС со ссылкой на итоговое заявление саммита ЕС.

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