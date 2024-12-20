Евросоюз принял постановление о заморозке активов России до «выплаты Киеву компенсаций»

Саммит ЕС принял юридически обязывающее для всех стран сообщества решение, что незаконно блокированные суверенные активы России останутся заморожены до конца конфликта и компенсации убытков Украины, сообщает ТАСС со ссылкой на итоговое заявление саммита ЕС.