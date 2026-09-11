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Аргументы и Факты

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Собянин: Москва подтвердила статус самого спортивного города России

Собянин: Москва подтвердила статус самого спортивного города России

Москва вновь подтвердила свой статус самого спортивного города России. За минувшие летние месяцы в городе организовали более 50 масштабных спортивных фестивалей и свыше 25 тысяч бесплатных тренировок для всех желающих.

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