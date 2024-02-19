Автоэксперты «Авторевю»: китайские автомобили обладают низкой защитой от электронного взлома

Автоэксперты «Авторевю» назвали главные недостатки китайских автомобилей. По их словам, они обладают низкой защитой от электронного взлома, что позволяет мошенникам легко прописать дополнительные ключи или метки.
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