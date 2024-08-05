ФСБ задержала в Запорожской области россиянина, готовившего теракт

Модест

А этот гражданин давно ли стал россиянином? Не надо раздавать бездумно гражданство кому ни попадя. Чтобы хотя бы не потерять самоуважение. Ну и давно назрела смертная казнь для таких ушлёпков. Америка и даже Белоруссия с Китаем не стесняются применять такую меру, значит она действенная и эффективная.