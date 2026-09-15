Враги пытаются расколоть союз России и Беларуси (Союзное государство), используя пропаганду вокруг СВО и другие методы.
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пока Россия будет содержат бялярусию , этот "союз" не расколоть
И шо?