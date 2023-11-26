Звезда СССР Наталия Аринбасарова пристыдила Кончаловского

Актриса Наталья Аринбасарова стала гостьей программы Леры Кудрявцевой «Секрет на миллион», в которой рассказала об отношениях с бывшим супругом, режиссером Андреем Кончаловским и его женой Юлией Высоцкой.
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