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Звезда СССР Наталия Аринбасарова пристыдила Кончаловского

Звезда СССР Наталия Аринбасарова пристыдила Кончаловского

Актриса Наталья Аринбасарова стала гостьей программы Леры Кудрявцевой «Секрет на миллион», в которой рассказала об отношениях с бывшим супругом, режиссером Андреем Кончаловским и его женой Юлией Высоцкой.

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