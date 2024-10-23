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Царьград

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В Иркутске нашли иномарку, разыскиваемую в Великобритании Интерполом

В Иркутске нашли иномарку, разыскиваемую в Великобритании Интерполом

Местные правоохранители обнаружили на парковке автомобиль, который угнали в Англии.В Иркутской области обнаружен угнанный автомобиль премиум-класса, принадлежащий жителю Великобритании.

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