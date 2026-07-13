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Акции китайских газовых компаний выросли после запрета экспорта гелия

Акции китайских газовых компаний выросли после запрета экспорта гелия

Бумаги китайских компаний, работающих в сфере промышленных и природных газов, продемонстрировали уверенный рост после того, как власти КНР ввели временный запрет на экспорт гелия, назвав этот ресурс стратегически важным для национальной промышленности.

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