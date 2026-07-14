Минпросвещения разъяснило правила зачисления в 10-й класс

Порядок приема школьников в 10-й класс и гарантии для девятиклассников разъяснили в Минпросвещения. Как отметили в пресс-службе ведомства, каждый девятиклассник, который получил аттестат об основном общем образовании, имеет полное право продолжить учебу — на уровне среднего общего или среднего профессионального.