Минпросвещения разъяснило правила зачисления в 10-й класс

Порядок приема школьников в 10-й класс и гарантии для девятиклассников разъяснили в Минпросвещения. Как отметили в пресс-службе ведомства, каждый девятиклассник, который получил аттестат об основном общем образовании, имеет полное право продолжить учебу — на уровне среднего общего или среднего профессионального.
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