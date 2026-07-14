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Минпросвещения разъяснило правила зачисления в 10-й класс

Минпросвещения разъяснило правила зачисления в 10-й класс

Порядок приема школьников в 10-й класс и гарантии для девятиклассников разъяснили в Минпросвещения. Как отметили в пресс-службе ведомства, каждый девятиклассник, который получил аттестат об основном общем образовании, имеет полное право продолжить учебу — на уровне среднего общего или среднего профессионального.

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Комментарии
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Misha Glusch
загоняют в пту уже силком
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1 м.