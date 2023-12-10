Кудряшов поделился ожиданиями от боя Гукасяна против американца Рамиреза

Известия/Дмитрий Коротаев Российский боксер Дмитрий Кудряшов поделился ожиданиями от боя Эдгара Гукасяна против американца Джемини Рамиреза на турнире суперсерии "Бойцовского клуба РЕН ТВ", который состоится 15 декабря в Челябинске.
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