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Кудряшов поделился ожиданиями от боя Гукасяна против американца Рамиреза

Кудряшов поделился ожиданиями от боя Гукасяна против американца Рамиреза

Известия/Дмитрий Коротаев Российский боксер Дмитрий Кудряшов поделился ожиданиями от боя Эдгара Гукасяна против американца Джемини Рамиреза на турнире суперсерии "Бойцовского клуба РЕН ТВ", который состоится 15 декабря в Челябинске.

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