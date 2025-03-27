Врач Таратухин: высокая концентрация запаха диффузора опасна для астматиков

Душистые вещества из диффузоров и более сложных систем ароматизации при слишком больших количествах могут повышать риск аллергической реакции и обострения заболеваний легких, в первую очередь бронхиальной астмы, рассказал "Газете.
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