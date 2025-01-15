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Медвежий угол

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Кого сделают крайними в катастрофе самолета Баку-Грозный: что выяснили в Бразилии, расшифровав черные ящики

Кого сделают крайними в катастрофе самолета Баку-Грозный: что выяснили в Бразилии, расшифровав черные ящики

БлокнотРУ 7 января стало известно, что ВВС Бразилии завершили расшифровку черных ящиков разбившегося в Актау азербайджанского самолета Azerbaijan Airlines (AZAL).

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Комментарии
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Евгений Мангуш
Интересно, каким образом или чем Казахстан и Азейбарджан может давить на Бразилию?
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4 час.
Юрий Золотарев
Ггговно!!!
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3 час.
ФЮ
Фаина Юсупова
Алиев прекрасно знает,а также Токаев,что Россия не будет обстреливать пассажирский самолёт с людьми в котором летели люди не только союзных стран( хотя уже сами себя выдали кто они на самом деле),но и российские.Это подстава хорошая, а если так,то это сговор двух призидентов Азербайджана и Казахстана с США или с кем то ещё.Просто меня удивило одно,выхрдит Алиев не пожалел не самолёт свой и людей так что ли?А ещё почему после аварии самолёта Алиев сразу помчался к Зеленскому для чего?Если это был сговор,то люди в Азербайджане ему не простят за убийства людей.Давно мне не нравились эти два призидента хитрых что Алиев,что Токаев.Нашему призиденту надо быть внимательным всем кто с ним вроде бы дружат,все предатели.
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1 мин.

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