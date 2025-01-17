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Бизнес подготовил закрывающий тему приватизации 90-х документ

Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) разработал и отправил в правительство законопроект, который должен уточнить порядок исчисления сроков исковой давности в делах о приватизации, проведенной в 1990-х.

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