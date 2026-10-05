Песков: по поводу инцидента в Иркутске стоит обращаться в профильные ведомства

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков в ходе брифинга ответил на вопрос журналиста о том, следят ли в Москве за ситуацией в Иркутской области.
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