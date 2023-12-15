Квартиры в Артеме взламывал и обчищал житель Уссурийска

В Артеме суд вынес приговор жителю Уссурийска, совершившему серию квартирных краж. За похищение денег и ценностей мужчине назначили семь лет лишения свободы, сообщает ИА UssurMedia со ссылкой на объединенную пресс-службу судебной системы Приморья.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии