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Газета.ру

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Игрок "Спартака" Умяров о разгроме над "Родиной": у них не было моментов

Игрок "Спартака" Умяров о разгроме над "Родиной": у них не было моментов

Полузащитник московского "Спартака" Наиль Умяров отреагировал на разгромную победу над столичной "Родиной" в матче первого тура Российской премьер-лиги (РПЛ), заявив, что у соперников не было моментов, передает "Чемпионат".

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